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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:47 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:47
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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kırsal Çivili Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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