Harmancık'ta vosvos tutkunları bir araya geldi

Balkan müziklerinin seslendirildiği etkinlikte konser ve farklı programlar da gerçekleştirildi.

Arıkan, yerli ve yabancı katılımcılarla görüşerek, onlarla sohbet etti.

Yaklaşık 200 araç ve 500'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da katıldı.

Harmancık Belediyesi Kamp ve Karavan Alanı'ndaki etkinliğe yurt içi ve yurt dışından vosvos sahipleri katıldı.

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