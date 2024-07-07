Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliği belirlendi

Bursa'da 4 Temmuz'da etkili olan sağanak ve dolu sonrası debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin, yapılan DNA testinin ardından 6 Haziran'dan beri kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu belirlendi.

4 Temmuz'da şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.

Yapılan DNA testinde cesedin, 6 Haziran'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezine kayıp müracaatı yapılan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu belirlendi.