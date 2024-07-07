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        Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliği belirlendi

        Bursa'da 4 Temmuz'da etkili olan sağanak ve dolu sonrası debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin, yapılan DNA testinin ardından 6 Haziran'dan beri kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:14
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        Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliği belirlendi
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        Bursa'da 4 Temmuz'da etkili olan sağanak ve dolu sonrası debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin, yapılan DNA testinin ardından 6 Haziran'dan beri kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu belirlendi.

        4 Temmuz'da şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.

        Yapılan DNA testinde cesedin, 6 Haziran'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezine kayıp müracaatı yapılan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu belirlendi.

        Yakınlarına teslim edilen Beyri'nin cenazesinin, öğle namazına müteakiben Dağakça köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

        Bursa'da 4 Temmuz'da sağanak ve dolu kentte bazı metro istasyonlarını su basmış, derelerin taşması sonucu çok sayıda araç sürüklenmişti. Alemdar Mahallesi yakınlarındaki Nilüfer Çayı'nda suya kapılan erkek cesedi bulunmuştu. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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