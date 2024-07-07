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        Süper Lig şampiyonu Bursaspor eski günlerine dönmek istiyor

        SERGEN SEZGİN - Süper Lig'de "dört büyükler" dışında şampiyonluk ünvanı bulunan tek Anadolu takımı olan, daha sonra TFF 3. Lig'e kadar düşen Bursaspor, küllerinden yeniden doğarak zirveye oynamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:02
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        Süper Lig şampiyonu Bursaspor eski günlerine dönmek istiyor
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        SERGEN SEZGİN - Süper Lig'de "dört büyükler" dışında şampiyonluk ünvanı bulunan tek Anadolu takımı olan, daha sonra TFF 3. Lig'e kadar düşen Bursaspor, küllerinden yeniden doğarak zirveye oynamak istiyor.

        2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla tarih yazan ve Türk futboluna birçok yıldız isim kazandıran Anadolu'nun köklü kulübü, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra kötü gidişatı durduramadı. Son olarak geçen sezonu da hüsranla sonuçlandıran Bursa temsilcisi, TFF 3. Lig'e kadar düştü.

        Enes Çelik'in geçen mayıs ayında başkanlık görevine gelmesiyle destek kampanyası başlatan Bursaspor, kısa sürede 200 milyon lirayı aşkın bağış topladı. Toplanan bağışlarla uzun süredir kapalı olan transfer tahtasını açan "timsahlar", daha önce üst liglerde mücadele etmiş birçok futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.

        Sezona güçlü bir kadro kurarak başlamak isteyen Bursaspor, yeni sezonu şampiyonlukla tamamlayarak tekrar üst liglere tırmanmayı hedefliyor.

        - Bir haftada 10 bin kombine satıldı

        Kulüp başkanı Enes Çelik, AA muhabirine, zor süreçlerden geçen bir kulübün başına geçtiğini söyledi.

        Bu süreçte hızlıca işe koyulduklarını ve şehrin ileri gelenlerinden destek aldıklarını belirten Çelik, güven verecek, şehirdeki diğer unsurları da ortak noktada toplayacak bir yönetim kurduklarını anlattı.

        Çelik, kısa sürede birlik ve beraberliğin yakalandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu bizi çok mutlu etti. Açıkçası ben de bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum ama şehirde de ciddi anlamda bir açlık olduğunu gördüm futbola. Yani burası bir futbol şehri aynı zamanda. Ciddi anlamda altyapımız zaten var ve Türkiye'de belki de ilk beş altyapıdan birine sahibiz. Bu noktada insanların da buna çok büyük ilgi gösterdiğini, kombine satışlarımızdan da görüyoruz. Henüz bir hafta dolmamışken 10 binin üzerinde bilet satışı oldu. Çok ciddi ve rekor bir rakam."

        Gidişattan memnun olduklarını aktaran Çelik, "Benim kafamdaki Bursaspor, Avrupa'da. Hep bir Avrupa'yla özdeştiriyorum. Hiçbir zaman Süper Lig kafamla yan yana gelmiyor, hep daha ötesi geliyor. Belki 3. Lig'de olmamız, bazı şeylerin temellerini daha da sağlam atma anlamında bir avantaja çevrilir. Hem kurumsal yapı anlamında hem mali anlamda bu noktada yapacaklarımızla birlikte ilerideki güzel günlerin de sağlam altyapısını şimdiden oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Ligin üzerinde bir kadro kuracağımızı söyledik"

        Çelik, ilk ay kampanyadan gayet olumlu sonuçlar aldıklarını ama bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

        Bundan sonrası için özellikle desteği biraz daha orta ölçekli ve tabana yayma anlamında çalışmalar yapacaklarını ifade eden Çelik, binlerce Bursaspor gönüllüsünün takımın iyi durumlarda olmasını istediğini, açıklayacakları sponsorluk anlaşmalarıyla bunun devam edeceğini söyledi.

        Çelik, Kocaelispor, Eskişehirspor ve Sakaryaspor gibi takımlarla tekrar Süper Lig'de bir araya gelmeyi arzuladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Futbol seyircisiz, taraftarsız olmuyor. Taraftarla güzel bu iş. Umarım yine o izlediğimiz deplasmanları tekrar yaşatırız bu takımlarla birlikte. Şimdiye kadar 10 transfer açıkladık. Yeniden bir takım kurma durumumuz söz konusuydu. Kulübün profesyonelleriyle, hocamızla da istişare ederek güzel bir takım kurma yolunda adımları attık. 3 ya da 4 nokta transferle bu süreci tamamlamak istiyoruz. Aldığımız oyuncular birinci ligdeki oyuncular ya da ikinci ligin iyi oyuncuları. İkinci ligden birinci lige gitmek üzere olan oyuncuları alıyoruz. Dolayısıyla zaten biz aslında senenin de kadrosunu kuruyoruz bir taraftan."

        Bursaspor'u yeniden zirveye taşıyacaklarına inandıklarını belirten Çelik, "Ne yapmak istediğimizi de çok iyi biliyoruz. Ligin üzerinde bir kadro kuracağımızı söyledik ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Ben bile çok heyecanlıyım. Bu oyuncuların bir araya gelip nasıl maçlar çıkacarağını, özellikle içeride en az 30 bin taraftarımızın önünde merakla bekliyorum.​​​​​​​" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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