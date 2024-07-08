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        Bursa'da 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 01:48 Güncelleme: 08.07.2024 - 01:48
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        Bursa'da 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki ilk gösteriye, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Açılış gecesinde, çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları, yöresel danslarıyla sanatseverleri coşturdu.

        Bursalı sanatseverler, dans topluluklarının gösterisine zaman zaman alkışlarıyla tempo tuttu. Gösteri sonunda dansçıların performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        - Yarışma 12 Temmuz'a kadar gösterilerle sürecek

        Yarışma boyunca 23 ülkeden gelen 720 dansçı, yöresel dans figürleri ve kostümleriyle görsel bir şölen yaşatacak. 12 Temmuz'daki final öncesinde her akşam Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek gösterilerin yanı sıra ekipler 17 ilçede 6 gün boyunca Bursalılarla buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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