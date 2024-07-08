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        BEDFE'den "Büyük Erzurum Yayla Şenliği"

        Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Büyük Erzurum Yayla Şenliği"ne Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:55
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        BEDFE'den "Büyük Erzurum Yayla Şenliği"
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        Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Büyük Erzurum Yayla Şenliği"ne Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Keles Kocayayla'da gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

        Bursa Erzurum Dernekleri Federasyon Başkanı Bünyamin Savaş Albayrak, toplumda kaynaşma ve dayanışmanın artması adına şenlik gibi organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Ayrıca Albayrak, federasyon olarak gençleri kültürümüzü tanıtmak ve nesillere aktarmak için gençlerin ilgisini çekecek organizasyonlar ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şenlikte sahne alan yöresel halk müziği sanatçıları söyledikleri ve seslendirdikleri eserlerle vatandaşlardan tam not aldı.

        Erzurum Bar ekibi ve Bursa Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi de şenliğe katılan Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı.

        Etkinlik, BEDFE Yönetim Kurulu ve protokolünf otoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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