BEDFE'den "Büyük Erzurum Yayla Şenliği"

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Büyük Erzurum Yayla Şenliği"ne Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Keles Kocayayla'da gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyon Başkanı Bünyamin Savaş Albayrak, toplumda kaynaşma ve dayanışmanın artması adına şenlik gibi organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ayrıca Albayrak, federasyon olarak gençleri kültürümüzü tanıtmak ve nesillere aktarmak için gençlerin ilgisini çekecek organizasyonlar ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.