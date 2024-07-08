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        Tacikistan'da yakalanan FETÖ mensubuna 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından geçen yıl Tacikistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Koray Vural'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:58
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        Tacikistan'da yakalanan FETÖ mensubuna 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından geçen yıl Tacikistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Koray Vural'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Koray Vural, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etti.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık ise beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, arananlar listesinde bulunan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hükmettiği 13 yıl 6 ay hapis cezasını, takdir indirimiyle 11 yıl 3 aya düşürdü.

        MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan ve "FETÖ'ye üyelik"ten aranan firari Koray Vural'ı Kasım 2023'te Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

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