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        Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

        Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde çöp yığınına dönen evden 4 kamyon atık tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:21
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        Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı
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        Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde çöp yığınına dönen evden 4 kamyon atık tahliye edildi.

        Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Teferrüç Mahallesi 2. Menekşe Caddesi sakinleri, etrafa yayılan kötü kokulardan rahatsızlık duyarak durumu belediye ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, ihbar üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteği ile ortak bir çalışma yaptı.

        Yapılan çalışma sonucunda kullanılamaz hale gelen evden 4 kamyon çöp çıkartıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu boşaltılan ev dezenfekte edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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