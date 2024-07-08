Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Ekipler, ihbar üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteği ile ortak bir çalışma yaptı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Teferrüç Mahallesi 2. Menekşe Caddesi sakinleri, etrafa yayılan kötü kokulardan rahatsızlık duyarak durumu belediye ekiplerine bildirdi.

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