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        Bursa'da ağabeyinin öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:50
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        Bursa'da ağabeyinin öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis verildi.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Oğuz Ermiş (41) ve taraf avukatları katıldı.

        Ermiş savunmasında, husumetli oldukları Engin Altın'la karşılaşması üzerine yaşanan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini anlattı.

        Mahkeme heyeti, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmasını kararlaştırdı.

        Maktul Engin Altın, geçen yıl 26 Nisan'da aralarında borç meselesi nedeniyle husumet bulunan sanığın ağabeyi Uğur Ermiş'i bıçakla yaralamış, Ermiş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Yargılandığı dava kapsamında sağlık sorunları nedeniyle denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Altın, geçen yıl ağustos ayında, emlakçılık yaptığı İhsaniye Mahallesi Turan Sokak'taki iş yerinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis, Oğuz Ermiş'i gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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