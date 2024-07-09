Bursa'da ağabeyinin öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis

Yargılandığı dava kapsamında sağlık sorunları nedeniyle denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Altın, geçen yıl ağustos ayında, emlakçılık yaptığı İhsaniye Mahallesi Turan Sokak'taki iş yerinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis, Oğuz Ermiş'i gözaltına almıştı.

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