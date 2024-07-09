Bursa'da taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, seyir halindeki taksinin yan sokaktan gelen motosikletle çarpıştığı ve motosiklette bulunan 2 kişinin savrulduğu anlar görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

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