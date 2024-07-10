Orhaneli'nin ilk lavanta bahçesinde hasat başladı

Orhaneli Şükriye Mahallesinde Lavanta üreticisi Mehmet Emin Suuçak’a ait 20 dönümlük lavanta bahçesinde ilk hasat Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

İntermedia ve Angustifolia cinsi lavanta üretimi yapılan 20 dönümlük bahçede sezonda yaklaşık 100 litre lavanta yağı çıkartılıyor.

Lavanta üreticisi Mehmet Emin Suuçak "Tıbbi aromatik bitkiler sınıfında olan lavanta tarlasındayız. Lavantalarımız hem yağ hem de dekorasyon ürünü olarak pazarda müşteri bulmakta. Yöneticilerimiz bize bu konularda destek olursa üretmeye devam edeceğiz." dedi.