Karacabey'de 6 ayda 385 kişi tutuklandı
Bursa Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarında yakalanan 385 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
Bursa Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarında yakalanan 385 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 6 aydır yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Karacabey'de asayiş olaylarında bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 55,7’lik azalma yaşanırken, suçları aydınlatma oranı ise yüzde 63,7 den yüzde 86,9'a ulaştı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yılın ilk altı ayında yapılan operasyon ve çalışmalarda çeşitli suçlardan toplam 385 aranan kişi yakalandı.
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