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        Uludağ Premium Ultra Trail, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımıyla koşulacak

        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 12-14 Temmuz'da, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:36
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        Uludağ Premium Ultra Trail, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımıyla koşulacak
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        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 12-14 Temmuz'da, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

        Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda "4 Mevsim Uludağ" sloganıyla 7'ncisi gerçekleştirilecek organizasyon, yarışmacıları 5 ayrı parkurda ağırlayacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, çeşitli konser ve sanat çalışmalarıyla da buluşacak.

        Organizasyon, 13 Temmuz saat 06.00'da 100 kilometre ve 66 kilometrelik parkurun startı ile başlayacak; saat 08.00'de 30 kilometre, saat 09.00'da 16 kilometre ve saat 10.00'da 6 kilometrelik parkurda yarış heyecanı yaşanacak.

        Etkinlik kapsamında, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, ormanın belirlenen alanlarında Uludağ'ın eşsiz manzarasında koşan sporculara dinleti sunacak.

        Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay, koşunun 5 kategoride gerçekleştirileceğini belirterek, "Her yıl katılımcı sayımız artarak devam ediyor ve organizasyonumuzu bu denli büyüttüğümüz için çok mutluyuz. Bu yıl 35 ülkeden 2 bin 660 katılımımız mevcut. Sporcular, parkur boyunca Kirazlıyayla, Sarıalan, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Saitabat, Alaçam, Buzul Göletler, Küçük Zirve'yi geçerek finişi görecekler." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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