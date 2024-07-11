Bursa'nın ilçelerinde sağanak etkili oldu

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü. Yollardaki su birikintilerinden sürücüler ve yayalar olumsuz etkilendi.

Özellikle Yenice ve Mahmudiye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri tahliye yaptı.

İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı sağanak dolayısıyla sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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