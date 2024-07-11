Bursa'da velayet davası sonrası eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde velayet davasının ardından adliye çıkışı takip ettiği eski eşini silahla bacağından yaralayan kişi gözaltına alındı.

Bir süre önce boşandıkları öğrenilen Saliha S. (37) ile Erkan S. (45), çocuklarının velayet davası için adliyeye gitti. Bir erkek bir kız çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan baba Erkan S, adliyeden çıkan eski eşini takip etti.

Evine gitmek için yola çıktığı öğrenilen Saliha S, Küçükbalıklı Mahallesi'ne geldiği sırada karşılaştığı eski eşi Erkan S. ile tartışmaya başladı.