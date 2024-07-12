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        Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

        Bursa'nın İznik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:56
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        Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Bursa'nın İznik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Elbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren soğuk hava deposunun çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin kısa sürede tüm depoyu sarması üzerine bölgeye İznik, Orhangazi, Gemlik, Yenişehir, Küçükbalıklı, Gürsu, Kestel, Küçük Sanayi, Demirtaş ve İnegöl'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 15 araç ve 3 tankerle müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangın nedeniyle soğuk hava deposunun çatısı çöktü.

        Büyük çaplı hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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