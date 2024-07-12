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        Bursa'da Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenecek

        Bursa UNESCO Derneği tarafından, Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Fotoğraf Yarışması, düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:08
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        Bursa'da Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenecek
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        Bursa UNESCO Derneği tarafından, Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Fotoğraf Yarışması, düzenlenecek.

        Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, Bursa SOKÜM Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması, korunması, uygulanması ve geleceğe aktarılmasının önemini anlattı.

        Kentte somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Özaslan, "Müzemizde çeşitli el sanatları uygulamaları, karagöz gölge oyunu, masal ve hikaye anlatımı, yöresel yemek ve içecek uygulamaları ve gezek kültürü uygulamaları yapılmaktadır." dedi.

        Düzenleyecekleri fotoğraf yarışmasıyla somut olmayan kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanacağına dikkati çeken Özaslan, şunları kaydetti:

        "Yarışmamız, 21 Ağustos'ta sona erecek. Seçici kurul, eylül ayının ilk haftasında sonuçları belirleyecek. Ödül töreni de eylül ayında gerçekleştirilecek. Yarışma sonucunda birinciye 30, ikinciye 20 ve üçüncüye 10 bin lira ödülün yanı sıra UNESCO Özel Ödülü ve mansiyonlara 5 bin lira ve sergilemelere 1000 lira verilecek. Yarışmaya 200 fotoğraf sanatçısı ile 700 fotoğraf katılımı bekliyoruz. Şu ana kadar 73 sanatçı ve 226 fotoğraf katılımı gerçekleşti. Yarışma sonunda dereceye giren 40 fotoğraf, 31 Aralık'a kadar kentin farklı noktalarında 3 hafta sergilenecek."

        Özaslan, fotoğrafların akademisyen ve uzman fotoğraf sanatçılarından oluşan 9 kişilik seçici kurul tarafından değerlendirileceğini, yarışma sonunda fotoğrafların yer alacağı bir kitabın basılacağını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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