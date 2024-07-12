Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü
Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, söndürüldü.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, söndürüldü.
Harmancık ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 5 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve 42 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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