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        Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:18
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        Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, söndürüldü.

        Harmancık ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 5 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve 42 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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