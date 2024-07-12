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        Osmangazi Belediyesi 4 bin 110 ton atığı geri dönüştürdü

        Osmangazi Belediyesi, çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı sağlamak amacıyla geçen yıl 4 bin 110 ton atığı ekonomiye kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:36
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        Osmangazi Belediyesi 4 bin 110 ton atığı geri dönüştürdü
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        Osmangazi Belediyesi, çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı sağlamak amacıyla geçen yıl 4 bin 110 ton atığı ekonomiye kazandırdı.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin farklı bölgelerine kurulan geri dönüşüm noktaları sayesinde toplanan atıkların geri dönüştürüldü.

        Osmangazi Belediyesi Katı Atık Getirme Merkezi'nde 2023'te toplanan ambalaj, elektronik, pil, floresan, atık ilaç ve giysi geri dönüştürdü.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, Demirtaş bölgesinde 5 dönüm arazide hizmet veren Katı Atık Getirme Merkezi'nde 14 farklı kategoride evsel nitelikli geri dönüşebilen atıkları topladıklarını belirtti.

        Yosun, ilçe sınırları içinde görevlendirdikleri ekiplerin belirli noktalarda vatandaşlara geri dönüşüm atıklarıyla ilgili bilgilendirme çalışması yaptığını anlatarak, "Vatandaşlarımızdan alınan geri dönüşebilir nitelikte olan ambalaj, elektronik ve bitkisel atık yağlar ekiplerimiz tarafından toplanarak tesisimize getiriliyor. Toplanan bu atıklarla hem çevrenin kirlenmesi önlenirken hem de doğal kaynak kullanımıyla ilgili önlemleri ve çalışmaları hayata geçirdik. Okullarda öğrencilerimize bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ekiplerimizin yıl içinde yaptığı toplama çalışmalarıyla 2023 yılında 4 toplam bin 110 ton atık toplandı." ifadesini kullandı.

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