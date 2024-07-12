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        Bursa'daki bir ilkokulda düzenlenen eğlenceyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Bursa'da bir ilkokulun bahçesinde düzenlenen eğlenceyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:20
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        Bursa'daki bir ilkokulda düzenlenen eğlenceyle ilgili soruşturma başlatıldı
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        Bursa'da bir ilkokulun bahçesinde düzenlenen eğlenceyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "İlkokulda rezalet, küçük çocukları ahlaksızlıklarla zehirliyorlar" başlığı altında haberler yayınlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "İlimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere eğitim müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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