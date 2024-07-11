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        Bursa'da velayet davası sonrası eski eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde velayet davasının ardından adliye çıkışı takip ettiği eski eşini silahla bacağından yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:54
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        Bursa'da velayet davası sonrası eski eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde velayet davasının ardından adliye çıkışı takip ettiği eski eşini silahla bacağından yaralayan kişi tutuklandı.

        Bir süre önce boşandıkları öğrenilen Saliha S. (37) ile Erkan S. (45), çocuklarının velayet davası için dün adliyeye gitti. Bir erkek bir kız çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan baba Erkan S, adliyeden çıkan eski eşini takip etti.

        Evine gitmek için yola çıktığı öğrenilen Saliha S, Küçükbalıklı Mahallesi'ne geldiği sırada karşılaştığı eski eşi Erkan S. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan Saliha S, sokak üzerindeki bir iş yerine sığınmak istediği sırada eski eşi tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Saliha S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Suç aleti silahı olay yerinde bırakıp kaçan Erkan S. ise polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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