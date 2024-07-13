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        Bursa'da düzenlenen 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" tamamlandı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 36'ncısı düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 01:28 Güncelleme: 13.07.2024 - 01:28
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        Bursa'da düzenlenen 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" tamamlandı
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 36'ncısı düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

        Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki final gecesine, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gecede performans sergileyen dans toplulukları, jüri tarafından değerlendirmeye alındı.

        Renkli kostümleriyle ülkelerini temsil eden topluluklar, dans gösterileriyle sanatseverlerden beğeni topladı.

        Yarışmanın finalinde Bulgaristan üçüncü, Türkmenistan ikinci ve Özbekistan birinci oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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