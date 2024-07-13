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        Bursa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 13.07.2024 - 09:47
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        Bursa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Mahalle'de Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı binanın üst katında bilgisayar kasasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

        Alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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