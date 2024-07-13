Bursa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı binanın üst katında bilgisayar kasasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
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