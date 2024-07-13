Uludağ Premium Ultra Trail, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımıyla başladı

Yarışlar Uludağ 2. Oteller Bölgesi'nden 100 ve 66 kilometrelik yarışlar ile başladı. Ardından 30 kilometre, 16 kilometre ve 6 kilometrelik parkurlarda start verildi.

Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda "4 Mevsim Uludağ" sloganıyla 7'ncisi gerçekleştirilen organizasyon, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcuyu 5 ayrı parkurda ağırlıyor.

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