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        Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen ve Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:13
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        Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen ve Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Gelibolu'da yaşayan B.A. (15) ile A.K. (17) Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Sarmaşıklı mevkisinden motosiklet çaldı.

        Sahibinin motosikletin çalındığı şikayeti üzerine Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Polis ekipleri, zanlıların Edirne'nin Keşan ilçesine kaçtıklarını tespit etti.

        Çaldıkları motosikletle birlikte Keşan'da yakalanan şüpheliler, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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