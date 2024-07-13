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        Bursa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'da yolda yürürken aralarında alacak meselesi bulunan şüpheli tarafından bıçaklanan kişi, öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:52
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        Bursa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'da yolda yürürken aralarında alacak meselesi bulunan şüpheli tarafından bıçaklanan kişi, öldü.

        Merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yolda yürüyen B.Ü. (33), aralarında alacak meselesinden husumet bulunan Bayram Apaydın'ı (35) boynundan bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, polisin çalışması sonrası yakalandı.

        Öte yandan, bıçaklandıktan sonra bir süre yürüyen Apaydın'ın yere düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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