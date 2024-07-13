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        Bursa'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:29
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        Bursa'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ayten S. (35) idaresindeki traktör, Ormankadı Mahallesi Karakapaklar mevkisinde devrildi.

        Kazada, traktörde bulunan Elif Argun (18) ve Esmanur Altun yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elif Argun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Esmanur Altun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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