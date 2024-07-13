Osmanlı Devletinin 5. padişahı Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 611. yıl dönümünde anıldı

Osmanlı Devletinin 5'inci padişahı Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 611'inci yıl dönümünde mezarının bulunduğu Yeşil Türbe'de anıldı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Meydanı'nda mehter takımının gösterileriyle başlayan etkinlik, Yeşil Türbe'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nın ardından Timur'a esir düşmesiyle başlayan 11 yıllık fetret devrinden Osmanlı Devleti'ni çıkarması dolayısıyla Çelebi Mehmed'in devletin ikinci kurucusu olarak anıldığını belirtti.