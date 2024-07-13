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        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:57
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        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
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        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Kültür Park'taki bir davet salonunda düzenlenen yemekli programda konuşan Vali Demirtaş, etkinliği 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında şehit yakınları ve kahraman gazilerin onuruna düzenlediklerini söyledi.

        Demirtaş, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Biliniz ki şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bizim de aziz milletimizin de birer parçasıdır. Sizler milletimizin emanetisiniz. İnşallah bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Aziz şehitlerimizi incitmeyecek, kahraman gazilerimiz ise asla yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

        Bu toprakların şehitler diyarı olduğunu dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

        "O gün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yiğitlikleri sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi başarıya ulaşamadı. Çanakkale'ye eş bu iman, milletimizin kahramanlığı, cesareti ve ferasetiyle 15 Temmuz'un karanlığını boğdu ve aydınlık bir sabah doğdu. Bu sayede ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişimi bizzat milletimiz tarafından engellendi. Milletimiz demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istikrar ve istikbaline bağlılığını can pahasına dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz'da elleri ovuşturarak ülkemizin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenlere fırsat verilmemiş, küresel güçlerle yerli işbirlikçileri hayat kırıklığına uğratmıştır."

        Demirtaş, pazartesi günü düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine herkesi davet ettiklerini bildirdi.

        Dua edilmesiyle sona eren programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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