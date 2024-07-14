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        Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:00
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        Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Hocaalizade Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gece "yan bakma" meselesi nedeniyle Bilal Türkmen (31) ile K.E.Ü. (22) ve kuzeni M.K.Ü. (28) arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal Türkmen bacak kısmından bıçaklanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Türkmen, özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Türkmen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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