Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Türkmen, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hocaalizade Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gece "yan bakma" meselesi nedeniyle Bilal Türkmen (31) ile K.E.Ü. (22) ve kuzeni M.K.Ü. (28) arasında tartışma yaşandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.