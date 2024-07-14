Bursa'daki Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

16 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Recep Berk Şenyurt, kadınlarda ise birinci Hilal Oruç, 6 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Sinan Yalçın, kadınlarda da birinci Burcu Aktaş oldu.

100 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Rus sporcu Alexander Prokudin alırken, kadınlarda ise birinciliği Maria Kolpakova elde etti.

Sporcuların, Cennet Tepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan'ı geçerek başladıkları yerde bitişe ulaştıkları yarışmada, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu yer aldı.

Uludağ ve çevresinin eşsiz doğasında "4 mevsim Uludağ" mottosuyla gerçekleştirilen Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'nda 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda mücadele veren yarışmacılar, parkurlarını tamamladı ve kazananlar belli oldu.

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