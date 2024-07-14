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        Bursa'daki Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, bu sene 7'ncisi gerçekleşen Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, ödül töreniyle son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:34
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        Bursa'daki Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, bu sene 7'ncisi gerçekleşen Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, ödül töreniyle son buldu.

        Uludağ ve çevresinin eşsiz doğasında "4 mevsim Uludağ" mottosuyla gerçekleştirilen Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'nda 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda mücadele veren yarışmacılar, parkurlarını tamamladı ve kazananlar belli oldu.

        Sporcuların, Cennet Tepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan'ı geçerek başladıkları yerde bitişe ulaştıkları yarışmada, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu yer aldı.

        100 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Rus sporcu Alexander Prokudin alırken, kadınlarda ise birinciliği Maria Kolpakova elde etti.

        66 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Kamil İnak olurken, kadınlarda birinciliği Nuray Bulut Göktepe kazandı.

        30 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Aykut Taşdemir elde ederken, kadınlarda ilk sırayı Olga Baranova aldı.

        16 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Recep Berk Şenyurt, kadınlarda ise birinci Hilal Oruç, 6 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Sinan Yalçın, kadınlarda da birinci Burcu Aktaş oldu.

        Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

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