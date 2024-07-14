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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kişiyi, bıçakla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:00
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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kişiyi, bıçakla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Hocaalizade Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gece "yan bakma" meselesi nedeniyle Bilal Türkmen (31) ile K.E.Ü. (22) ve kuzeni M.K.Ü. (28) arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal Türkmen bacak kısmından bıçaklanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Türkmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları tespit ederek gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E.Ü. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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