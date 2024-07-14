Bursa'da anten tamir ederken çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Rüştü Yıldız (73), televizyon antenini tamir etmek için çatıya çıktı.

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