Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:29 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Ovaakça Dede Tepe Mesire Alanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Mudanya ilçesinde kargo gemisi karaya oturdu
        GÜNCELLEME - Mudanya ilçesinde kargo gemisi karaya oturdu
        Bursa'da piknik alanında yangın
        Bursa'da piknik alanında yangın
        Anten tamir ederken 5 katlı binanın çatısından düşüp, öldü
        Anten tamir ederken 5 katlı binanın çatısından düşüp, öldü
        Bursa'da anten tamir ederken çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi
        Bursa'da anten tamir ederken çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi
        Traktör römorkunu havuza çevirip serinlediler; o anlar kamerada
        Traktör römorkunu havuza çevirip serinlediler; o anlar kamerada
        Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı