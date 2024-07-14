Bursa'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.
Ovaakça Dede Tepe Mesire Alanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
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