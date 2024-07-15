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        Bursa, Bilecik ve Yalova'da illerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

        Bursa, Bilecik ve Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:09 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:09
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        Bursa, Bilecik ve Yalova'da illerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı
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        Bursa, Bilecik ve Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Ulu Cami'de mevlit okundu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır şehitler için dua etti.

        Programın ardından vatandaşlara güllü lokum ikramında bulunuldu.

        Programa Vali Mahmut Demirtaş, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Bilecik

        Bilecik Orhangazi Cami'de, Vali Sayın Şefik Aygör ve il protokolünün katılımıyla mevlit programı düzenlendi.

        Geçmişten bugüne kadar vatan için canlarını feda eden şehitler için hatimler okunarak dualar edildi.

        - Yalova

        Yalova'da Rüstempaşa camisinde düzenlenen mevlit programına il protokolü ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Mevlit okunmasının ardından vatandaşlara güllü lokum ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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