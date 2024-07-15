Bursa, Bilecik ve Yalova'da illerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Geçmişten bugüne kadar vatan için canlarını feda eden şehitler için hatimler okunarak dualar edildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Ulu Cami'de mevlit okundu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır şehitler için dua etti.

Bursa, Bilecik ve Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

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