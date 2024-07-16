Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir kereste imalathanesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir kereste imalathanesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Yenisanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.