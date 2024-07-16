Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir kereste imalathanesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yenisanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.