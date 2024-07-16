Bursa'da hafriyat kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İznik yolunda 16 KFB 62 plakalı motosikletiyle ilerleyen Onur K. (30), aynı yönde giden Kemal K. (65) idaresindeki 16 RCA 71 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Onur K, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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