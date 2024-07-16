GÜNCELLEME - Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Yenisanayi bölgesinde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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