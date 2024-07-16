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        Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 25 milyon lira gelir elde edildi

        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:07 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:07
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        Bursa'da safkan Arap taylarının satışından 25 milyon lira gelir elde edildi
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        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

        İhalede satışa sunulan 73 taydan 55'i çeşitli fiyatlardan alıcı buldu.

        İhalenin en pahalıları, Hasan Altunbaş'ın 3 milyon 500 bin liraya aldığı "Uzunköprü", Memduh Ateş'in 1 milyon 600 bin lira ödediği "Gürgökbey" ve Ali Kaya'nın 1 milyon 550 bin liraya aldığı "Nevşehir Beyi" isimli Arap tayı oldu.

        Türkiye'nin dört bir yanından at severlerin katıldığı açık artırmada satılan 55 koşu tayından 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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