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        Yılın ilk yarısında Bursa'da 263 binin üzerinde araç üretildi

        SİNAN BALCIKOCA - Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 263 bin 100 araç banttan indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:18
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        Yılın ilk yarısında Bursa'da 263 binin üzerinde araç üretildi
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        SİNAN BALCIKOCA - Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 263 bin 100 araç banttan indirildi.

        AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dernek üyesi firmaların ocak-haziran dönemindeki toplam otomotiv üretimi traktör dahil 733 bin 559 adet olarak kayıtlara geçti.

        Bu süreçte Bursa'da fabrikaları bulunan üye firmalar OYAK Renault 168 bin 95, TOFAŞ 94 bin 653 ve Karsan 352 araç üretti.

        Yılın ilk yarısında 263 bin 100 adet araç üretimiyle Bursa'nın Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 35,86 oldu. Bursa'da banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1461,6 olarak gerçekleşti.

        Bu arada ocak-haziran döneminde Türkiye'nin genel otomotiv üretimine en fazla katkıyı 191 bin 50 araçla Ford Otosan sağladı. OYAK Renault'un ikinci olduğu üretimde, Hyundai Assan 122 bin 376 adetle üçüncü sırada yer aldı.

        - Bursa'nın, Türkiye'nin toplam araç ihracatındaki payı yüzde 27,40 oldu

        Türkiye'de 6 aylık süreçte üretilen araçlardan 501 bin 859'u ihraç edildi.

        Otomotiv üretiminin 3'te birinden fazlasının yapıldığı Bursa, dış satımda da önemli rol üstlendi. Ocak-haziran döneminde Bursa'dan kentteki üretimin yüzde 52,27'lik kısmına karşılık gelen 137 bin 545 araç, yurt dışına gönderildi.

        Bursa'nın, Türkiye'nin toplam araç ihracatındaki payı ise yüzde 27,40 olarak kayıtlara geçti.

        Yılın ilk yarısında yurt dışına Bursa'daki OYAK Renault 111 bin 385, TOFAŞ 25 bin 999 ve Karsan 161 araç satışı yaptı.

        Bu süreçte ülke genelinde en fazla araç ihracatını üretimde olduğu gibi 153 bin 933 adetle Ford Otosan yaptı. Hyundai Assan 104 bin 628, Toyota ise 88 bin 122 aracı yurt dışına sattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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