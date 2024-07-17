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        TESK Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da yapıldı

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:46
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        TESK Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da yapıldı
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        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (BESOB) ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleşen toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK'in, bünyesinde 2 milyon 250 bin üyeyi barındıran bir kuruluş olduğunu hatırlattı.

        Türkiye'de ekonominin iyi olmasının esnafın işlerinin iyi gitmesiyle doğru orantılı olduğunu dile getiren Palandöken, "Vatandaşın alışveriş yapabilmesi için ekonomik durumunun da iyi olması lazım. Rekabet unsurunu ortadan kaldıran 'yatırımcı' adı altında işi bilmeden iş yeri açanlar, rekabetsiz kalan esnafın ayakta kalamayışının en büyük nedenidir." dedi.

        Palandöken, Türkiye'de enflasyonun yüksek düzeylerde seyrettiğini belirterek, enflasyonda iyileşme için fiyat istikrarının önemli olduğunu vurguladı.

        Bursa'nın, iş yeri sayısı bakımından şanslı olduğunu anlatan Palandöken, "Bursa ülkenin tam ortasında, İstanbul'a iki adım, Ankara'ya üç adım gibi mesafede. Turizme, termale açık bir şehir. Avantajları var ama dezavantajları da var." diye konuştu.

        Palandöken, toplantı kapsamında Türkiye'nin tüm illerinden birlik başkanları ve konfederasyon yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

        BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise Bursa'nın, ahilik geleneğini bugüne kadar taşımayı başaran bir şehir olduğunu söyledi.

        Toplantının Bursa için tarihi bir etkinlik olduğunu vurgulayan Bilgit, "TESK daha önce pek çok ilde yönetim kurulu toplantısı yapmış olmasına rağmen şehrimiz bu iller arasında değildi. TESK Genel Başkanı'mıza bir yönetim kurulu ve mesleki eğitim kurulları toplantısına ev sahipliği yapma talebimizi ilettik. Bugün ülkemizin 80 ilinden gelen birlik başkanlarımızla beraber sizlerin karşısındayız." dedi.

        Toplantıya, TESK Yönetim Kurulu ile TESK Mesleki Eğitim Kurulları üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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