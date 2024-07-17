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        İznik Gölü alg patlamasıyla turkuaz görünüme kavuştu

        Alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuşan Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:25
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        İznik Gölü alg patlamasıyla turkuaz görünüme kavuştu
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        Alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuşan Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, dronla görüntülendi.

        Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nün rengi turkuaza döndü.

        Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen turkuaz rengi görmek için vatandaşlar da göl kenarına geldi.

        İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan, yaptığı yazılı açıklamada, bu doğa olayının bölgedeki turizme olumlu katkı sağladığını belirterek, "Gölümüzün bu olağandışı güzelliği, İznik'in tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Halkımız ve misafirlerimiz bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor." ifadesini kullandı.

        İznik Gölü kıyısında 22 yıldır plaj işleten Bekir Uslu, AA muhabirine, her yıl bu zamanlar gölün turkuaz renge büründüğünü anlattı.

        Uslu, gölün bu rengiyle ilgi çektiğini dile getirerek, "Ziyaretçilerde artış var. Özellikle fotoğrafçılar çok ilgi gösteriyor. Bu muhteşem güzelliği görmeye herkesi davet ediyoruz." dedi.

        Bu arada yüzeyinde oluşan turkuaz rengiyle İznik Gölü, AA ekibince dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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