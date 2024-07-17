Orhangazi'de mesire yerinde çıkan yangın söndürüldü

Çamlık tesislerinin içindeki otlardan çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi ise BUSKİ'ye ait arıtma tesisi personeli yaptı.

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