Orhangazi'de mesire yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilindeki çamlık tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilindeki çamlık tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamlık tesislerinin içindeki otlardan çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi ise BUSKİ'ye ait arıtma tesisi personeli yaptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yayılmadan kontrol altına alındı.
Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
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