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        Orhangazi'de motosiklet hırsızlığı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:57
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        Orhangazi'de motosiklet hırsızlığı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İlçedeki motosiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin O.P. (30) olduğunu tespit etti.

        Ekipler, O.P’nin çaldığı motosikletin aynı marka ve modeline ait başka bir motosikletin plakasını da çalarak bu motosikletin üzerine taktığını belirledi.

        Motosikletlerin üzerini brandayla kapatarak saklayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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