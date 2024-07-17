Orhangazi'de motosiklet hırsızlığı

Ekipler, O.P’nin çaldığı motosikletin aynı marka ve modeline ait başka bir motosikletin plakasını da çalarak bu motosikletin üzerine taktığını belirledi.

İlçedeki motosiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin O.P. (30) olduğunu tespit etti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 1 zanlı gözaltına alındı.

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