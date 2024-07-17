Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çaba sarf ediyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı İrfaniye Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan, daha sonra zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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