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        Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan, daha sonra zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 18:09 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:09
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        Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan, daha sonra zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı İrfaniye Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, çiftliğin yanında bulunan bir zincir marketin deposuna sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çaba sarf ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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