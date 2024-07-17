GÜNCELEME - Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan ve yakınındaki zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, söndürüldü.

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