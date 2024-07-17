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        GÜNCELEME - Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan ve yakınındaki zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:10 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:10
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        GÜNCELEME - Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan ve yakınındaki zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, söndürüldü.

        İlçeye bağlı İrfaniye Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan alevler, çiftliğin yanında bulunan zincir marketin deposuna ve araziye sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabasıyla yangın söndürülürken çiftlikte ve depoda maddi hasar meydana geldi.

        Yangında dumandan etkilenen 11 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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