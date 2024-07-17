Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpeğe oksijen tüpü ile hava verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yaptığı paylaşımda, "Kimi zaman da sevimli dostlarımız hayvanların da yardımına koşuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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