Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpeğe oksijen tüpü ile hava verildi

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpeğe oksijen tüpü ile hava verildi, itfaiye aracıyla veterinere götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpeğe oksijen tüpü ile hava verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpeğe oksijen tüpü ile hava verildi, itfaiye aracıyla veterinere götürüldü.

        İlçeye bağlı Yenisanayi bölgesinde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde dün çıkan yangında bir köpek dumandan etkilenerek bayıldı.

        İtfaiye ekipleri yangın bölgesinden çıkarttıkları köpeğe oksijen tüpü ile hava verdi, suyla ayıltmaya çalıştı. Ekipler köpeği itfaiye aracına alarak veteriner hekime götürdü.

        İtfaiye erlerinin köpeğe müdahale ederek veterinere götürmesi kameralara yansıdı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yaptığı paylaşımda, "Kimi zaman da sevimli dostlarımız hayvanların da yardımına koşuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif

        Benzer Haberler

        Bursa'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın zincir marketin deposuna sıçradı (2...
        Bursa'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın zincir marketin deposuna sıçradı (2...
        GÜNCELEME - Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sı...
        GÜNCELEME - Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sı...
        Bursa'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın zincir marketin deposuna sıçradı
        Bursa'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın zincir marketin deposuna sıçradı
        Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangı...
        Bursa'da tavuk çiftliğinde başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangı...
        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 3 gün sonra öldü
        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 3 gün sonra öldü
        Bursa'da mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yangın
        Bursa'da mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yangın