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        İzmir'de gayrimenkul satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan Iraklı şüpheli Bursa'da yakalandı

        İzmir'de, gayrimenkul satışı bahanesiyle bir Kanada vatandaşını dolandıran Iraklı şüpheli, Bursa'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 21:34 Güncelleme: 17.07.2024 - 21:34
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        İzmir'de gayrimenkul satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan Iraklı şüpheli Bursa'da yakalandı
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        İzmir'de, gayrimenkul satışı bahanesiyle bir Kanada vatandaşını dolandıran Iraklı şüpheli, Bursa'da yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İzmir'in Alsancak semtinde Irak vatandaşı A.K. ile bir Kanada vatandaşı gayrimenkul satışı yapmak için anlaştı.

        A.K'nın, Kanada vatandaşının güvenini kazanarak bin 400 dolar ile 100 dolarını bilgisi dışında başka bir hesaba aktardığı belirlendi. Daha sonra Kanadan vatandaşının 100 bin dolarını aldığı ileri sürülen A.K. kaçtı.

        İhbar üzerine hareket geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri A.K'nin son olarak Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olduğunu saptadı.

        Şüpheli A.K, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'a gitmek üzereyken yakalandı. Üzerinden 99 bin 800 dolar ele geçirilen A.K'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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