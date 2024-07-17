İzmir'de gayrimenkul satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan Iraklı şüpheli Bursa'da yakalandı

İzmir'de, gayrimenkul satışı bahanesiyle bir Kanada vatandaşını dolandıran Iraklı şüpheli, Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Alsancak semtinde Irak vatandaşı A.K. ile bir Kanada vatandaşı gayrimenkul satışı yapmak için anlaştı.

A.K'nın, Kanada vatandaşının güvenini kazanarak bin 400 dolar ile 100 dolarını bilgisi dışında başka bir hesaba aktardığı belirlendi. Daha sonra Kanadan vatandaşının 100 bin dolarını aldığı ileri sürülen A.K. kaçtı.

İhbar üzerine hareket geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri A.K'nin son olarak Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olduğunu saptadı.