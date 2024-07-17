Bursa'da aileler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Şahin Ö'nün yakınları ile diğer aile bireylerinin kavgasında Gökhan T. İle kuzeni Hakan T. yaralandı.

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