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        Bursa'da aileler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aileler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 23:24 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:24
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        Bursa'da aileler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aileler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.

        Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde önceki gün iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şahin Ö. darbedilerek ağır yaralandı.

        Yoğun bakıma alınan Şahin Ö'nün yakınları ile diğer aile bireylerinin kavgasında Gökhan T. İle kuzeni Hakan T. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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