Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı

Yabancı uyruklu şüphelinin üzerinde ve motosikletin yan çantasında yapılan aramada 1 kilo 54 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ile uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

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