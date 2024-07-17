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        Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 1 kilo 54 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 23:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:47
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        Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan zanlının çantasından uyuşturucu çıktı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 1 kilo 54 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik şok denetim gerçekleştirdi.

        Polis ekipleri, Maltepe Mahallesi 2. Yağız Sokak'ta şüphe üzerine 46 MA 0321 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, motosikletiyle kaçarken Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesi'nde bir araca çarptı.

        Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Bakri D, ekiplerce yakalandı.

        Yabancı uyruklu şüphelinin üzerinde ve motosikletin yan çantasında yapılan aramada 1 kilo 54 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ile uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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